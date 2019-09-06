С какого возраста можно покупать алкоголь? Иркутяне высказали свои мнения

И все-таки с 18-ти. Министерство финансов России выступило против повышения возраста для покупки крепких напитков до 21 года, сообщает «Интерфакс». По мнению чиновников, мера не даст положительного эффекта, ведь главная причина нелегального рынка не возрастное ограничение, а недостаточный уровень доходов населения. Напомним, в этом году Минздрав подготовил законопроект о запрете на продажу крепкого алкоголя людям младше 21 года. Сейчас в России законом установлен ценз — 18 лет. А с какого возраста, по вашему мнению, можно покупать спиртное, мы спросили сегодня у иркутян.

— С 21. Когда человек совершеннолетний и уже соображает мало-мало.

— Но у нас же совершеннолетие с 18.

— С 18, да, но это же еще школьники.

— Полагаю, с 25. Чтобы подольше пожили потом. Чтобы алкогольная зависимость не появлялась резко. Чтобы успели детей сделать.

— Да вообще лучше бы не продавали.

— Почему?

— Так спокойнее будет жить.

— Очень много алкоголизма в детском возрасте начинается. Я считаю, 21 — не раньше, можно и с 24.

— Наверно, с 18 все-таки.

— Мне кажется, с 20, потому что 18 лет — такой возраст еще неопределенный.

— Лет, наверное, с 18-19. Ну, во-первых, до 16 лет, до 14 ген алкоголя убивает ген таланта, поэтому очень мало стало гениальных людей.

— Я бы вообще запретила.

— Почему?

— Ну не люблю. Ну не знаю, наверное, ближе уже к 25, чтобы мужчины сначала родили, а потом могли уже выпить.

— Только с 21. Потому что с 18 еще рано. Только с 21 я считаю.