С Днем Победы и днем рождения поздравил губернатор Сергей Левченко ветерана Великой Отечественной войны

5 мая Ираиде Березняк исполнилось 95 лет. Повестку на фронт она получила совсем девочкой, в 41-м ей было 17 лет. В звании младшего сержанта ее отправили на войну. Ираида Ильинична воевала на Первом Украинском, Втором и Третьем Белорусских фронтах, принимала участие в освобождении городов Коваль, Сарны, Львов на Украине, Мазовецки, Люблин и других городов в Польше.

Ираида БЕРЕЗНЯК, ВЕТЕРАН ВОВ: На войне страшно было. На Украине страшнее всего. Сверху немцы били, а на земле – бандеровцы. В Польше нам жители много помогали, ведрами носили супы и каши. Мы ожили. Но, когда к немцам подходили, нам сказали: ни в одну квартиру не входите, все будет отравлено.

В конце Великой Отечественной войны Ираиду Ильиничну отправили на Восточный фронт. Там она участвовала в разгроме Квантунской армии, освобождении Харбина, прошла с армией Северную Корею, Японию, откуда в октябре 1945 года ее демобилизовали. Ираида Березняк награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Польши», «За победу над Японией». После войны многие годы она работала библиотекарем сначала в школе, потом в воинской части, была председателем Совета ветеранов станции «Батарейная» в Иркутске. Активную жизнь Ираида Березняк ведет и сейчас: встречается со школьниками и студентами, рассказывает им о войне, ежедневно делает зарядку, много общается.