С 14 по 17 августа в Иркутске пройдет Байкальский международный форум

Форум приурочили к 45-летию создания торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Гости мероприятия — руководители крупных международных компаний, представители разных уровней власти. Главными темами обсуждения станут инвестиционное и внешнеторговое сотрудничество, it-технологии, интернет-торговля, сельское хозяйство, туризм. В рамках форума пройдет и международная выставка товаров и услуг. На нее уже заявились около сотни участников.

Алексей СОБОЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ» Заявилось уже около сотни экспонентов. Разных экспонентов. Это бизнесмены как наши российские, так и из-за рубежа. Большая часть, конечно, это страны юго-восточной Азии, это, конечно, китайские наши партнеры. Речь идет о том, чтобы найти какие-то общие темы и интересы как раз в сфере малого и среднего предпринимательства.

Прежде всего, Байкальский форум нацелен на приобретение новых бизнес-контактов и связей, получение свежей информации из первых рук. Также на форуме актуальные вопросы обсудят и с фондом социального страхования. Тем более со следующего года в этой сфере грядут значительные перемены. Например, по новым правилам выплаты по больничному и декретному отпуску в 2020 году будет выдавать не работодатель, а непосредственно страховой фонд. Эксперты из других городов, которые уже работали по новой системе, поделятся своим опытом. Впоследствии форум планируют сделать регулярным.