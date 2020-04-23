С 1 мая автобусы до садоводческих товариществ выйдут на линию

Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев. Единственное условие: если в ближайшее время не будет ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции в Иркутской области. Второй момент: рассматривается возможность доставки продуктов питания до таких дачных коооперативов. Игорь Кобзев рассказал об этом, отвечая на вопрос жителя, который позвонил на телефон горячей линии по коронавирусу. Диспетчеры принимают звонки на базе многофункционального центра.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Позвонил Владимир Анатольевич, по голосу в возрасте человек, имеет личный транспорт. Я рассказал ему, что при наличии личного транспорта нужно иметь книжку садовода, это позволит ему перемещаться от места проживания к месту садоводческого участка. Он спросил: возможно ли общественным транспортом? В этом направлении видим несколько путей: увеличение количества автобусов, создание там социальных расстояний, средств защиты и средств дезинфекции.

Также по телефону люди пожаловались на то, что частные фармацевтические компании не имеют в продаже одноразовых масок и перчаток. Это недопустимо, отметил Игорь Кобзев, и пообещал разобраться.