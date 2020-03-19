Не допустить роста цен. Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов поручил проверить торговые сети города на предмет спекуляции. Об этом он заявил сегодня на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В заседании приняли участи представители городской администрации, сотрудники МЧС, полиции, Роспотребнадзора. Главная тема — обстановка в Иркутске на фоне пандемии коронавируса. Руслан Болотов поручил до конца недели организовать совещание с представителями торговых сетей, чтобы, в том числе, обсудить обеспеченность магазинов продуктами питания.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА:

Давайте мы все-таки пройдем и посмотрим, что у нас реально происходит в сети. Посмотрим вместе с ФАС и определим, как цены изменились в конечном итоге. Они итак серьезно изменились с момента начала вируса. Надо сделать так, чтобы не было попыток этим манипулировать. Плюс важно создать запас, в случае необходимости обеспечить население.