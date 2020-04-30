Руслан Болотов: многое сделано, но еще много предстоит сделать

Судьбоносное решение. Руслан Болотов избран мэром Иркутска. За него проголосовали 26 депутатов. До этого Руслан Болотов занимал должность вице-мэра города, временно исполняющего обязанности главы администрации Иркутска. Во время отборочного тура, который проводила конкурсная комиссия, он набрал наибольшее количество баллов. По словам ее членов, Болотов представил наиболее сбалансированную программу развития Иркутска. Инаугурация состоится 1 мая в администрации областного центра. И вот что сказал избранный мэр эксклюзивно нашему корреспонденту сразу после оглашения результатов.

Руслан БОЛОТОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Я, наверное, как любой человек, взволнован, и я понимаю, что та ответственность, которая была мне сегодня доверена депутатским корпусом, она, во-первых, должна быть оправдана, потребует большого количества энергии ввиду того, что это действительно очень сложная и непростая работа. Я хочу поблагодарить депутатов и всю команду, которая сегодня работает в городе. Очень многое сделано, но еще много предстоит сделать, я благодарен уже и коллегам в областной администрации за то, что Игорь Иванович поддержал те проекты, которые мы уже внесли. Я больше чем уверен, что при объединении усилий мы много сможем и добьемся того результата, который действительно ждут горожане.