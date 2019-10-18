Руководители юнармейского движения со всей Сибири собрались в Иркутске

В эти дни в городе проходит семинар-совещание всероссийского движения. На базе регионального отделения ДОСААФ Иркутской области стартовали учебно-методические сборы начальников региональных штабов. А сегодня руководители юнармейцев подписали соглашение с военным комиссариатом Иркутской области, ДОСААФ и корпорацией «Иркут» о сотрудничестве в военной подготовке молодых людей и патриотическом воспитании. Всего в Иркутской области более 10 тысяч юнармейцев.

Алексей ЛЫСКОВ Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы, конечно, все посмотрим, я думаю, что обменяемся опытом. Мы друг у друга должны учиться.

Кроме того, Иркутск может стать базовой площадкой для развития юнармейского движения в Сибирском федеральном округе. На сегодняшней встрече с таким предложением выступил мэр областного центра Дмитрий Бердников. Тем более, в столице региона для этого есть все возможности. На базе бывшего ИВВАИУ работает центр «Патриот», который весной этого года решением Министерства обороны России стал филиалом военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил РФ. Благодаря новому статусу в «Патриоте» разместят образцы военной техники и оружия. За активную работу и личный вклад в развитие городского и регионального отделения юнармии Дмитрию Бердникову вручили благодарность от начальника главного штаба юнармии, Героя России Романа Романенко.