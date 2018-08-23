Руководителем Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия назначен Александр Сербиян

Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Сербиян родился 24 сентября 1968 года.

Окончил Омский государственный ветеринарный институт по специальности ветеринарный врач. В Управлении Россельхознадзора работал со дня основания ведомства, прошел путь от главного специалиста отдела ветнадзора до заместителя руководителя.