Руководителем Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия назначен Александр Сербиян
Иркутск Новости

Руководителем Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия назначен Александр Сербиян

23.08.18

Соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Сербиян родился 24 сентября 1968 года.

 

 

 

 

 

 

 

Окончил Омский государственный ветеринарный институт по специальности ветеринарный врач. В Управлении Россельхознадзора работал со дня основания ведомства, прошел путь от главного специалиста отдела ветнадзора до заместителя руководителя.

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