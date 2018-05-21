Рубрика «Семья»

В этот раз речь пойдет о династии Хисматуллиных, в которой без погон пока только маленькие дети.

Капитан пожарно-спасательной службы Станислав Хисматулин заступает на смену . Первым делом — по инструкуции — проверяет дыхательный аппарат. И так каждый раз — начиная с 2009 года. Уже почти 10 лет Станислав — начальник караула пожарно-спасательной части №5. За это время принял участие в ликвидации ни в одного десятка возгораний, например, тушил пожар в ТЦ «Авалон» в 15 году . Сегодня последняя смена. Завтра он выйдет на службу в новой должности — помощника начальника службы пожаратушения. Теперь в зоне ответственности Станислава не только его район, а весь город.

Станислав ХИСМАТУЛИН, СПАСАТЕЛЬ МЧС:

Мне нравится победа над пожаром, огнем. Я получают от этого удовольствие , адреналин. В пожарной охране все , мне кажется, работают за идею. Меня все устраивает. Говорят плох тот, кто не хочет стать генералом, но я пока поработаю просто пожарным.

Станислав знал, кем будет, когда вырастет еще в глубоком детстве. Сказался пример отца. Именно он для маленького Стаса стал воплощением чести, отваги и доблести. Радик Хисматулин принимал участие в ликвидации пожара в гостинице Сибирь, работал при ликвидации последствий авиакатострофы в Мамонах, одним из первых вошел в здание горящего Шелеховского кабельного завода в 1992 году. После чего всего пережитого — ушел на пенсию. С твердой уверенностью — дело династии будет жить благодаря его детям.

Радик ХИСМАТУЛИН:

Повлиял или не повлиял, но как по другому. преемственность профессии. Вот считайте. Я закончил училище, старший брат закончил училище пожарное, младший брат закончил, Старший брат — подполковник, младший полковник, я полковник. Две дочери тоже институт закончили. Но они пошли стопам деда. Старшая дочка у меня подполковник полиции, средняя майор полиции. Зять майор полиции.

И у всех — одна альма-матер. Это Восточно- сибирский институт МВД. В его аудиториях, кстати, рождалась семья Станислава. Там он встретил свою супругу, ныне сотрудницу службы исполнения наказаний. Так что в этой семье без погон — пока — только Софи. Ей пять, но она прекрасно знает — ее дед и отец настоящие герои.

Поэтому и видится с любимой дочкой не так часто, как хотелось бы. Но уверен — Софи может им гордиться. Как он гордится своим отцом. Несмотря на то, что пожарные, говорят, ни своей семье, ни сами себе не принадлежат. Вот и сейчас — прямо со съемок Станислава вызывают на работу. И он вновь едет бороться с огнем.