Рубрика «Семья»

Чета Дорохиных и трое их детей нашли свое призвание в вальсе, рок-н-ролле и чечетке.

Танец цыплят 6-летние артисты готовят к итоговому концерту. И хотя танцоры еще совсем юные, нет сомнений – пойдут далеко. На импровизированной сцене с ними преподаватель Любовь Дорохина. За 27 лет работы с детьми уже сбилась со счета, сколько таких цыплят прошло через ее ансамбль. Однако бессменным остается компаньон. Вот уже 38 лет рядом любимый супруг Владимир Дорохин.

Любовь Ильинична рассказывает, объединили два сердца музыка и танец. Будучи студенткой Иркутского гос университета она пришла на концерт, где на сцене выступал будущий муж. После было принято важное решение.

Любовь ДОРОХИНА: Записалась в хореографию. И он долго меня не замечал. Но наш учитель он нас стал ставить в пару, когда мы танцевали венгерский танец, цыганский танец — он нас берет и ставит в пару. И так в паре мы танцевали, танцевали. И дотанцевались.

С тех пор вся жизнь в парном танце. Правда, обязанности супруги разделили. К Любови Ильиничне приходят воспитанники, которым едва исполнилось 5-6 лет. А Владимир Дмитриевич в свою группу берет тех, у кого уже есть музыкальный слух.

Владимир Дорохин рассказывает, из хобби степ превратился в дело всей жизни. Правда, создавать собственный коллектив танцор не планировал, но мотивация появилась сама собой.

Владимир ДОРОХИН: Дети мои стимулировали, мотивировали меня на педагогическую практику. Прежде всего их я начал учить степу. Это двоих сыновей и дочку. А потом к ним. У Любовь Ильиничны коллектив был, и другие дети заразились вот этим танцем.

Младшая дочь Дарья стала балериной. Сейчас танцует в Музыкальном театре. А два брата, Алексей и Дмитрий, выбрали стучащий путь папы. И если родители занимаются с совсем юными ребятами, то Дмитрий Дорохин в своей студии обучает и взрослых. Признается, нередко просит совет у опытных родителей.

Дмитрий ДОРОХИН: Такой вот был случай. Недавно проходил конкурс международный «Сибирь зажигает звезды». И так случилось, что и им в своей номинации дали гран-при. И нам тоже в этом конкурсе, в своей номинации дали гран-при. Там мы так встретились, порадовались за друг друга.

Сегодня репетиции одновременно проходят почти у всей танцующей семьи. Поэтому и собраться за семейным ужином получается не так часто, как хотелось бы. Однако, на ближайшей такой встрече Дорохины станцуют все вместе.