Российской погранслужбе исполнилось ровно 100 лет

Приангарье — внутренний регион, тем не менее, государственная граница есть и здесь. Из двух аэропортов — Иркутска и Братска совершаются международные рейсы. Пассажиры и грузы проходят пограничный контроль.

Пункт пропуска через государственную границу в международном аэропорту «Байкал». На взлетной полосе пограничники встречают приземлившийся аэробус А-320, который прибыл из Бишкека.

Как только к воздушному судну подгоняют трап, специалисты тут же поднимаются на борт самолета. Их задача оценить обстановку и сверить количество пассажиров на наличие посторонних граждан.

Обстановка в норме, дебоширов и нелегалов нет. После всем разрешают сойти на землю, а пограничники продолжают осматривают салон самолета на наличие взрывчатых веществ. Однако на этом проверка гостей нашей страны не окончена. Им предстоит пройти контрольно-пропускной пункт.

Снять кадры современного оборудования досмотра нам запретили. Но уверяю — от компьютерных датчиков и взора опытных сотрудников не ускользнет ни одно нарушение. Ни волнение пассажира, ни посторонние предметы под одеждой. К примеру, 4 года назад, гражданин ближнего зарубежья пытался провезти 2 килограмма наркотика в протезе ноги. Его тут же задержали. Так что с появлением новых технологий, количество нарушений заметно снизилось.

Дмитрий ЛОСКУТОВ, НАЧАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «БАЙКАЛ»: Как правило это попытки пересечь границу по просроченным или приведенным в негодность документам. Зафиксирован случай подделки документов отдельными лицами. В настоящее время приоритетной задачей КПП является пограничной безопасности, противодействие международному терроризму, Незаконной миграции и наркотрафик.

Дежурство на боевом посту КПП «Байкал», специалисты пограничной службы ФСБ России ведут круглосуточно. Ведь на сегодняшний день у нашего региона существует прямое сообщение почти с 40 направлениями из различных стран. Даже сейчас в свой профессиональный праздник, когда их подразделению исполнилось 100 лет со дня образования, многие из бойцов находятся на работе. Поэтому прийти на концерт смогли не все. По традиции в этот день в Доме культуры Дружба проходит торжество, где чествуют ветеранов и отличников службы.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г.ИРКУТСКА: Огромное спасибо вам за вашу работу, всегда очень приятно прилетая видеть ваши лица. И знать что вы всегда оградите нас от посягательств любых недобросовестных элементов. которые попытаются проникнуть на нашу территорию.

Собравшимся вручили грамоты, медали, поблагодарили за хорошую службу и показали фильм о пограничниках, а иркутские ансамбли и артисты выступили с концертом. Тем временем, их коллеги продолжают нести службу, держа границу на замке.