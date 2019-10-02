Россияне стали меньше пить. Согласны ли иркутяне с таким заявлением?

В России стали меньше пить. Такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения. С 2003 года употребление алкоголя в нашей стране стремительно уменьшалось и к 2016-му стало ниже на 43%. При этом смертность сократилась — на 39% у мужчин и 36% у женщин, в том числе значительно снизилось количество смертей от алкоголя. Как утверждает ВОЗ, в прошлом году средняя ожидаемая продолжительность жизни в России достигла исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин. Заметили ли иркутяне подобные изменения?

— Нет, не заметила. Абсолютно не заметила. Я работаю на скорой помощи, и вот как-то в праздники, хоть везде все запрещено, но пьяных от этого не убывает. Вызовов на почве пьянства очень много. Так что я вообще не заметила.

— Видимо, правда все же. Люди стали серьезнее относится к своей жизни. К проблемам, которые возникают, и поэтому не до алкоголя, наверное.

— Меньше стали пить? Неправда. Стали пить больше процентов на 50. Я очень много хожу, смотрю, и стало очень много людей, которые живут на улице и они находятся в опьянении. Наркотическое или алкогольное, не знаю.

— Да, я считаю, что это верная статистика. В современном мире все-таки люди заботятся о своем здоровье.