Росреестр усилит защиту от мошенников

Ведомство будет оповещать собственников недвижимости об операциях с их имуществом. Такая мера необходима, чтобы защититься от мошенников, которые могут получить доступ к электронной подписи законного владельца недвижимости. Уведомления будут направлять на электронную почту или по телефону всем собственникам, в отношении недвижимости которых поступят электронные заявления на регистрацию прав. Поэтому всем владельцам рекомендуют обновлять свои контактные данные, которые содержатся в ЕГРН.

Елена БРЕНЗЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Согласно новому закону сделки с недвижимостью можно проводить только тогда, когда собственник заранее уведомили Росреестр о предстоящей подаче документов в электроном виде. Росреестр, в свою очередь, внесет отметку о возможности проведения регистрации в электроном виде, и снять эту отметку можно в таком же порядке — путем подачи заявления.