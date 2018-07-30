Роман Зобнин и Федор Кудряшов были удостоены государственной награды и почетных грамот

Роман Зобнин и Федор Кудряшов были удостоены государственной награды и почетных грамот30.07.18
Уроженцам Приангарья их вручил президент России Владимир Путин.
Роман Зобнин родился в Иркутске, Федор Кудряшов из Мамакана Бодайбинского района. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля. Награды получили 23 спортсмена и 6 тренеров. Главный тренер команды Станислав Черчесов стал кавалером ордена Александра Невского, а вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич удостоились орденов Почёта. В свою очередь игроки преподнесли подарок главе государства — футбольный мяч и расписанную автографами футболку с 11-м номером.
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