Роман Зобнин и Федор Кудряшов были удостоены государственной награды и почетных грамот
Иркутск Новости Спорт

Роман Зобнин и Федор Кудряшов были удостоены государственной награды и почетных грамот

30.07.18

Уроженцам Приангарья их вручил президент России Владимир Путин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роман Зобнин родился в Иркутске, Федор Кудряшов из Мамакана Бодайбинского района. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля. Награды получили 23 спортсмена и 6 тренеров. Главный тренер команды Станислав Черчесов стал кавалером ордена Александра Невского, а вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич удостоились орденов Почёта. В свою очередь игроки преподнесли подарок главе государства — футбольный мяч и расписанную автографами футболку с 11-м номером.

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