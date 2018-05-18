Рок-н-ролл будет звучать в стенах филармонии

Там выступит иркутская группа «Джинсы Клёш». Специально для новой площадки подготовили авторскую программу.

Ксения ХРИПКОВА, УЧАСТНИЦА ГРУППЫ «DЖИНСЫ КЛЁШ»: Вообще этот концерт мы давно хотели сделать в филармонии. Он в принципе не приурочен ни к какой дате. Но была давно такая мысль. Нас сюда, можно сказать, позвали. Для нас это большое событие. Потому что коллективы в Иркутске, которые авторскую музыку пишут, они крайне редко выступают на таких больших площадках. Тем более в такой солидной площадке как Иркутская областная филармония.

«Джинсы Клеш» в этом году отмечают свое 10-летие. За это время у группы вышло 2 альбома. Сегодня идет работа над третьим. На концерт в филармонии отобрали 20 своих самых популярных песен. Кстати, они исключительно авторские. Рассказывают: на написание одной композиции уходит от месяца до нескольких лет. В репертуаре песни о любви — как лирические, так и зажигательные.

На сцене 9 музыкантов и еще больше инструментов. Электрогитара, барабаны, духовые, бонги и даже шейкер. Помогает артистам аранжировщик.

Алексей ГУРАНИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ «DЖИНСЫ КЛЁШ»: Мы достаточно универсальные музыканты. Играем в довольно винтажных стилях. То есть бит, блюз, рок-н-ролл. То, что играли 50-60 лет назад, но эта музыка живет практически вечно. И мы наверно немножечко этому подтверждение.

Подтверждение — и название группы. Джинсы Клеш — это символ той эпохи, которая близка музыкантам. Прикоснуться к прошлому сможет каждый. Концерт группы состоится уже в воскресенье в 7 часов вечера.