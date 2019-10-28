Рой Джонс отобрал 10 юных боксеров для участия в финальном этапе конкурса «Путь к абсолютной победе»

Он рожден побеждать и учить этому других. Легендарный боксер Рой Джонс прибыл в Иркутск и лично отобрал десять юных боксеров, которые будут участвовать в финальном этапе конкурса «Путь к абсолютной победе».

Прыжки на скакалке, бой с тенью, спарринг с партнером. В конкурсе легенды мирового спорта Роя Джонса-младшего нужно показать свои умения в этих элементах. «Путь к абсолютной победе» — проект, придуманный Джонсом еще в 2015. Сразу после получения российского гражданства он захотел сделать из провинциальных спортсменов боксеров мирового уровня и обучить их тем навыкам, которые помогли стать ему единственным в истории чемпионом мира в четырех разных весовых категориях.

Кирилл Автушко пока что мечтает стать только чемпионом Нижнеудинска, о победах мирового уровня еще не думает. Говорит, всему свое время.

Кирилл АВТУШКО, УЧАСТНИК КОНКУРСА «ПУТЬ к АБСОЛЮТНОЙ ПОБЕДЕ»: Я хочу собраться с силами и посмотреть, как Рой Джонс будет меня тренировать. Мне интересно увидеть Роя Джонса.

Всего оргкомитет конкурса отсмотрел более 400 заявок. Из них в финал регионального этапа попали 112 человек. Рой Джонс-младший прибыл в Иркутск, чтобы лично выбрать десятку сильнейших. Они отправятся на финал в Москву. Именитый боксер сам провел тренировку и наблюдал за работой участников конкурса.

Рой ДЖОНС-МЛАДШИЙ, ЧЕМПИОН МИРА по БОКСУ в ЧЕТЫРЕХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ: Я считаю, что сейчас профессиональный бокс в России находится на ранней стадии развития. Что касается любительского, то там все в порядке. Особенно в тех регионах, где бокс — базовый вид спорта. Я приехал сюда, чтобы поднять профессиональный бокс на новый уровень.

Наш регион выбрали неслучайно. Уровень бокса в Иркутской области растет с каждым годом, в этом году столица Восточной Сибири принимала чемпионат СФО, а уроженец Черемхово Сергей Ярулин стал первым за долгое время боксером, который выиграл молодежное первенство Европы.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Рою Джонсу-младшему огромный привет и огромная благодарность за то, что он к нам приехал. У нас четыре региона в Российской Федерации всего лишь будут участвовать в этом проекте. И мы гордимся, в том числе, и нашими боксерами, которые есть в Иркутской области. У нас занимаются свыше трех тысяч человек боксом в тридцати отделениях.

25 октября команда Роя Джонса уже провела отборочную тренировку в Красноярске. Там также выбрали 10 спортсменов. Подобные конкурсы проводятся при непосредственной поддержке партнеров проекта.

Тимофей КУРГИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА «ФОНДА +7»: В принципе, схема такая: дети присылают видео, дети присылают заявки, мы отбираем сотню, из этой сотни отбираем десяток. Безусловно, за этим стояли несколько месяцев напряженной работы всей команды: и Роя, и нашей, «Фонда +7».

Отбор завершен. В финальный этап прошли Леонид Юденко, Степан Куприец, Варвара Холопкина, Степан Вилюга, Никита Клецко, Даниил Викторов, Глеб Муравский, Дмитрий Протасов, Никита Баранов и Михаил Штебель. Кстати, последний — единственный, кто представляет Иркутск, все остальные из области. Победители получили призы: перчатки, экипировку, денежное вознаграждение.