Ремонт подпорной стены фасада библиотеки Молчанова-Сибирского завершается в Иркутске
Иркутск Новости

Ремонт подпорной стены фасада библиотеки Молчанова-Сибирского завершается в Иркутске

31.07.18

После сдачи объекта были выявлены дефекты в сооружении специального строения, которое удерживало от обрушения и сползания грунт на уклонах местности.

 

 

 

 

 

 

Начала облетать плитка, затапливало книгохранилище — после ливней туда попадали тонны воды. Общая стоимость оценки технического состояния, а также ремонта книгохранилища и подпорной стенки составила 11, 5 млн рублей. Деньги на эти цели были выделены из областного бюджета.

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