Ремонт подпорной стены фасада библиотеки Молчанова-Сибирского завершается в Иркутске

После сдачи объекта были выявлены дефекты в сооружении специального строения, которое удерживало от обрушения и сползания грунт на уклонах местности.

Начала облетать плитка, затапливало книгохранилище — после ливней туда попадали тонны воды. Общая стоимость оценки технического состояния, а также ремонта книгохранилища и подпорной стенки составила 11, 5 млн рублей. Деньги на эти цели были выделены из областного бюджета.