Ремонт легкоатлетического манежа стадиона «Труд» закончен

Сегодня обновленную спортплощадку посетил министр спорта Иркутской области Илья Резник. Он отметил важность объекта для спортсменов нашего региона. Теперь они будут тренироваться на новом беговом покрытии отечественного производства. В манеже тренируются команды, которые представляют Иркутскую область на соревнованиях разного уровня.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Самое важное — это новое покрытие. До этого ранее у нас единственный объект был такого уровня «Байкал-Арена». Она строилась к Олимпийским играм, была введена в эксплуатацию в 2012 году. А здесь, начиная с 1980 годов, требовался ремонт, потому что здесь занимаются легкоатлеты. Взрослые и дети.

Кстати, новое беговое покрытие уже опробовали сами легкоатлеты. Их тренировки в отремонтированном помещении начались 13 ноября.