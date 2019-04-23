Ремонт дорог в Иркутске: в этом году специалисты применят новую технологию

Весна — сезон строительства дорог. Свою работу в Иркутске начал асфальтобетонный завод. В этом году специалисты будут использовать новую технологию. Она позволит продлить срок службы покрытия и значительно улучшит качество дорог в наших непростых климатических условиях.

На асфальтобетонном заводе Иркутска кипит работа. В этом году здесь изготавливают новую смесь — щебеночно-мастичный асфальтобетон. Его основные отличия: высокое содержание щебня, размер и параметры которого строго контролируют, и повышенное количество битума, что увеличит стойкость к деформации готового покрытия, значительно продлит срок службы и обеспечит устойчивость к перепаду температур, а также интенсивному потоку транспорта.

Михаил ЧАЙКОВСКИЙ, ДИРЕКТОР МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: Преимущество щебеночно-мастичного асфальтобетона в том, что засыпается материал, который, если просто сказать, создает волокна. Они размешиваются в специальном смесителе, и эти волокна впрыскиваются в асфальтобетон, получается каркас из волокон. Это делает ему скелет, и сам асфальтобетон становится прочнее.

За сезон на асфальтобетонном заводе изготовят рекордное количество смеси — 110 тысяч тонн. За несколько лет здесь провели реконструкцию. В эксплуатацию ввели мельничный комплекс, который производит минеральный порошок. Установили новый сушильный барабан, закупили оборудование для лаборатории. Как предприятие готово к работе, проверила комиссия во главе с мэром Иркутска. Дмитрий Бердников отметил: нужно внедрять новые технологии, которые будут эффективны в климатических условиях города.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Все, фактически сезон уже начался, завод к работе готов, инертные материалы закуплены в полном объеме, оборудование настроено, мы сейчас с вами посмотрели. Реконструкция, которую мы проводим перманентно, только в прошлом году позволила обновить оборудование на 4 миллиона рублей. Завод готов, год от года объемы мы наращиваем.

В 2019 году Иркутск вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По программе отремонтируют более 30 километров магистралей в областном центре. Так, реконструкция ждет улицу Баумана, а капитальный ремонт — Култукскую.