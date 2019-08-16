Ремонт дорог в Иркутске: качество полотна на особом контроле

Испытать асфальт на прочность. Сейчас в Иркутске активно идет ремонт дорог, и качество полотна на особом контроле. Для обеспечения комфортной езды с каждой улицы берут пробу покрытия.

Перед тем как асфальт ляжет на иркутские дороги, он должен пройти тонкий процесс производства. Сначала его компоненты проверяют в лаборатории. Это песок, битум, минеральный порошок и щебень. Далее они отправляются на асфальтосмесительную установку. Там вещества разогреют и смешают в необходимых пропорциях. Полученную смесь отгружают в машину. В ней она уедет на место укладки. Конкретно этим асфальтом покроют взлетные полосы иркутского аэропорта.

За сутки предприятие «Иркутскавтодор» производит более тысячи тонн асфальта трех марок. Тип покрытия выбирают, учитывая загруженность проезжей части. За время производства свойства асфальта проверяют 4 раза. Последнюю пробу берут спустя несколько суток после укладки, когда покрытие остынет. На улице Волжская дорогу обновили на прошлой неделе. Самое время оценить ее качество.

Чем сложнее вынуть пробу, тем качественнее и крепче асфальт. Чтобы не создавать помех водителям, место извлечения затромбуют тем же материалом в течение суток. После вырубки специалисты измеряют толщину пробы. Два слоя асфальта, верхний и выравнивающий, должны соответствовать требованиям ГОСТа. Например, общая толщина не менее 80 миллиметров. Асфальт на улице Волжская прошел первое испытание.

Андрей ПОНОМАРЕВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: Как вы видите, общая толщина у нас больше 10 сантиметров. По проекту у нас идет верхний слой 5 сантиметров, а выравнивающий слой – средняя величина где-то 4. Как видим, слои между собой очень плотно скреплены. То есть асфальт довольно-таки очень прочный, крепкий. Он в жаркую погоду не образовывает колейность. И в зимний период времени трещиностойкость у него хорошая.

Полученную пробу отправляют на испытания в лабораторию. С помощью специального оборудования проверяют на такие качества, как плотность, прочность и водостойкость покрытия. Для каждого свойства существуют отдельные нормы, и важно, чтобы асфальт соответствовал каждой.

Ольга БАЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ИРКУТСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА»: Если не проходит испытание даже по одному показателю, мы выезжаем на объект комиссионно и определяем, какой это показатель, почему не проходит. Делается отбор пробы вторичный. Если и дополнительная вырубка показала несоответствие каким-то требованиям, этот уложенный слой подлежит демонтажу и устройству заново.

Весь цикл исследований занимает от 2 до 5 дней. Результаты отправляют для изучения заказчику, который таким образом сможет определить состояние покрытия. На асфальт, который успешно прошел испытания, в скором времени нанесут разметку. Иркутским водителям и пешеходам он прослужит как минимум 5 лет.