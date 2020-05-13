Ректором Иркутского госуниверситета стал Александр Шмидт

Ректором Иркутского госуниверситета стал Александр Шмидт

13.05.20

Кадровые перестановки в ИГУ. Александр Шмидт — ректор Иркутского государственного университета. Сегодня его кандидатуру утвердили большинством голосов на конференции работников и обучающихся вуза. В выборах участвовал 121 делегат: очно на площадке научной библиотеки имени Распутина 60 человек и удаленно через систему видео-конференцсвязи 61 человек.

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