Ректором Иркутского госуниверситета стал Александр Шмидт

Кадровые перестановки в ИГУ. Александр Шмидт — ректор Иркутского государственного университета. Сегодня его кандидатуру утвердили большинством голосов на конференции работников и обучающихся вуза. В выборах участвовал 121 делегат: очно на площадке научной библиотеки имени Распутина 60 человек и удаленно через систему видео-конференцсвязи 61 человек.