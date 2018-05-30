Рекордное число иркутян примут участие в праздничном шествии, приуроченном ко Дню города

Желание пройтись в ярких образах по центральным улицам выразили 139 команд, допустили 125.

Это те, кому удалось выполнить все условия, одно из важных — в колонне должно быть не менее 50 человек. Напомним празднование дня города в Иркутске состоится 2 июня. На время проведения массовых мероприятий для автомобильного движения будет перекрыт Сквер имени Кирова. Общественный транспорт будет ходить до часу ночи. На площади графа Сперанского в 19.00 начнется праздничный концерт с участием звезд эстрады. Главным гостем торжества станет исполнитель Тимати.

Виталий БАРЫШНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Остров Юность мы хотим подарить детям на этот день.Будет остров детства на острове Юность. Активности на острове , в том числе на Конном будут в течении всего дня. Поэтому с 10 утра и до 18. 00 основные детские концерты и выступления пройдут на этих площадках.

По традиции завершится этот день фейерверком в 22.45.