Рекордное число иркутян примут участие в праздничном шествии, приуроченном ко Дню города

Рекордное число иркутян примут участие в праздничном шествии, приуроченном ко Дню города30.05.18
Желание пройтись в ярких образах по центральным улицам выразили 139 команд, допустили 125.
Это те, кому удалось выполнить все условия, одно из важных — в колонне должно быть не менее 50 человек. Напомним празднование дня города в Иркутске состоится 2 июня. На время проведения массовых мероприятий для автомобильного движения будет перекрыт Сквер имени Кирова. Общественный транспорт будет ходить до часу ночи. На площади графа Сперанского в 19.00 начнется праздничный концерт с участием звезд эстрады. Главным гостем торжества станет исполнитель Тимати.
Виталий БАРЫШНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА:
Остров Юность мы хотим подарить детям на этот день.Будет остров детства на острове Юность. Активности на острове , в том числе на Конном будут в течении всего дня. Поэтому с 10 утра и до 18. 00 основные детские концерты и выступления пройдут на этих площадках.
По традиции завершится этот день фейерверком в 22.45.
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