Реконструкцию улицы Урицкого завершили в областном центре

Иркутский Арбат приводили в порядок все лето и первый месяц осени. До этого ремонт не делали много лет. Сейчас это настоящее многофункциональное пешеходное пространство. Задача была сложная: буквально каждый дом на улице — историческая ценность. Важно было не только привести в порядок, но и сохранить наследие. Виктория Малая прошлась по обновленной гранитной пешеходной и готова рассказать, чем знаменита бывшая Пестеревская и что сейчас появилось на улице, после ремонта.

Этот проспект в центре города видел немало событий и пережил немало перемен. Историк Алексей Петров рассказывает: 250 лет назад улица носила название Арсенальная — здесь располагались военные склады. В то время привычное в городе явление. Шли годы и постепенно в центре начали появляться торговые ряды. Одним из знаменитых павильонов стала табачная лавочка. Ей владел знаменитый в Иркутске предприниматель родом из Архангелогородской губернии Николай Васильевич Пестерев. В его честь улица приобрела новое, уже более привычное название — Пестеревская. Вот только вид центральная улица города в те времена имела совсем другой. Все изменил большой пожар, уничтоживший центральную часть Иркутска.

Алексей ПЕТРОВ, ИСТОРИК: Улица, конечно, имела совсем иной вид. Потому что пожар 1879 года ее очень серьезно повредил. Из допожарного Иркутска на улице осталось только одно здание.Все были деревянные. А сохранилось только одно каменное здание. Это дом Плетюхина, который в советское время знали как магазин «Лена». Это один из самых популярных магазинов.

Нынешний вид, который сохранился по сей день, улица обрела уже в начале ХХ века. Здесь была типография, в дорогих магазинах продавали шубы, кубинские сигары, кондитерские изделия, здесь же располагались винные погреба. Тут даже думали пустить трамвай, но планам помешала гражданская война. Кстати, именно после нее улица и стала носить название Урицкого. После революции винные погреба и шубы сменились столовой и магазином консервов. Но здания — самое ценное — остались нетронутыми. В последние годы уже нашего времени много говорили о необходимости реконструкции пешеходной улицы центра города. К ней приступили летом этого года. Провели полный демонтаж старого покрытия. Установили ливневую канализацию, улицы вымостили натуральным камнем, сделали три вида гранита. Установили умное освещение, которое позволит экономить электроэнергию. Кроме того, при въезде убрали шлагбаум, вместо него появились выдвижные столбики — болларды.

Кристина ШЕВЕЛЬКИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ по БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: У нас эта территория теперь такая инновационная. Впервые мы применили такой опыт. Они будут по пульту опускаться и подниматься, так как улица пешеходная. Чтобы туда не было заезда никакого лишнего транспорта.

Кроме того, на улице установили 34 скамейки и клумбы к ним. Привели в порядок и фасады. В итоге это общественное пространство в плане реконструкции стало самым дорогим в Иркутске — его общая стоимость 88 миллионов 519 тысяч рублей. Задача была оживить центр города, чтобы по Урицкого люди не только шли по своим делам, но и неспешно прогуливались. Удалась ли задумка, теперь оценят сами горожане.