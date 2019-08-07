Рейд на выявление токсичности выхлопных газов прошел в Иркутске

А вы знаете, какой вред экологии наносит ваша машина? В Иркутске прошел очередной рейд на выявление токсичности выхлопных газов. Сотрудники администрации совместно с ГИБДД при помощи специальных устройств проверили как общественный транспорт, так и легковые автомобили.

Таким нехитрым устройством — дымомером — экологи проверяют токсичность выхлопов. Замеры проводятся у легкового, грузового и общественного транспорта. Выявляют содержание углеводорода и угарного газа. Чаще всего неисправности находят у старых автомобилей. Первый грузовик проходит проверку специалистов. А водителю автобуса повезло меньше. У него выявили превышение вредных веществ. Невооруженным глазом можно заметить, как из выхлопной трубы идет черный дым, за пару секунд загрязнивший даже асфальт. Из-за высоких показателей, а критическим является 66,6%, водителю пришлось на месте принимать меры. А пассажирам автобуса пересаживаться в другой транспорт. На линию до устранения всех нарушений маршрут теперь не выйдет.

Виталий ЗУБОВ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: Ну, сейчас хозяину позвоню, смотреть будем, из-за чего дымность. Первый раз с дымностью попался, каждый год, каждое лето проверяют.

Проверки проходят еженедельно уже 14-й год подряд. В 2018-м за время рейда несоответствия выявили в 34% случаев. В этом сезоне пока прогноз неутешительный: почти половина проверенных автомобилей отравляют окружающую среду выхлопными газами. Специалисты говорят: лето еще не закончилось и за август статистика может измениться.

Валентина САФОНОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и КОНТРОЛЯ КГО АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Водитель транспортного средства должен устранить данное нарушение. В обязательном порядке он должен провести осмотр технического состояния фильтров, состояния топливных, масляных, воздушного фильтров, и в случае если в этой части все нормально, то, конечно, мы учитываем и качество топлива, у каждого водителя спрашиваем, где именно заправлялся.

Специалисты проверят и заправки на качество топлива. На сегодняшних нарушителей составили административный протокол. Им придется заплатить штраф 500 рублей, пройти обязательный технический осмотр и устранить причину неисправности автомобиля.