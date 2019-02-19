Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Иркутске

Кто приготовит самое вкусное блюдо, сделает самую стильную стрижку или идеально отремонтирует автомобиль? Лучших в разных профессиях выбирают в эти дни в Иркутске. В областном центре стартовал IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Выполнить окраску автомобиля на время. Процесс непростой и очень ответственный. Соревнуются в этой компетенции пять участников. Это студенты профессиональных училищ и техникумов. На выполнение задания им дается два часа. Первым заканчивает работу Борис. Он учится на третьем курсе и свое дело хорошо знает. Решение об участии принял не сам, педагоги рекомендовали, но соревноваться в профессии рад.

Борис ОРЕШКО, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA:

Вот я здесь, и я не жалею об этом. Очень хорошее мероприятие. Масштабное, много интересного. И можно проявить свои таланты, показать себя. И надеюсь победить, конечно.

Таких желающих победить в регионе 228. Это студенты среднеобразовательных профессиональных учреждений в возрасте от 18 до 22 лет. Компетенции в чемпионате разные: от парикмахерского мастерства до веб-дизайна. Конкурс проводят с целью повысить престиж высококвалифицированных кадров.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, ЭКСПЕРТ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS RUSSIA:

Это большой шаг на пути профессиональной карьеры. Потому что в то время, когда их сверстники учатся в 10 классе, ребята уже осваивают профессию, получают знания, которые могут реализовать в своей карьерной лестнице. Чемпионы, которые выбиваются из этих ребят, они уже через года два могут работать в индустрии и зарабатывать неплохие деньги.

Чемпионат продлится в Иркутске три дня. Самые лучшие отправятся на финал национального чемпионата, который пройдет в этом году в Казани.