Региональная власть поддержит иркутский городской центр «Патриот»

Место, где дети занимаются довоенной и строевой подготовкой, изучают историю, появилось в областном центре два года назад. Вскоре туда поступит военная техника, и в «Патриоте» создадут музей под открытым небом.

Сначала небольшая экскурсия. В иркутский центр «Патриот» приехали гости даже из соседних районов области. Врио губернатора Игорь Кобзев осматривает помещения, учебные классы и созданные в центре экспозиции.

Александр БАРСУКОВ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА «ПАТРИОТ»: Это заведение представляет собой учебный центр, у нас есть штатные три подразделения. А общее предназначение этого центра — систематизировать и координировать работу всех молодежных центров, движений, клубов города Иркутска.

В «Патриоте» действуют три подразделения: рота «ГРОМ», где курсанты занимаются углубленной подготовкой военно-специальных дисциплин, рота почетного караула, которая участвует во всех церемониях и торжественных мероприятиях Иркутска, и рота «Юнармия», созданная на базе юнармейского движения, с военно-прикладной направленностью.

Городской центр «Патриот» создан два года назад по инициативе бывших сотрудников ИВВАИУ и мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Врио губернатора пообщался с курсантами, узнал об учебной и волонтерской деятельности, а также экологических отрядах, что трудятся в летнее время.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Центр должен развиваться, я думаю, в следующем году, конечно, сделаем так, чтобы он развивался и совершенствовался не только историей, которую сегодня я увидел, но и будущим, которое должно быть. То есть современные технологии тоже должны в этом центре быть. Современные подходы в рамках обучения, потому что это обучение. Поэтому этот центр я буду поддерживать.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников рассказал Игорю Кобзеву о том, что на базе «Патриота» совсем скоро сделают музей под открытым небом. Минобороны передаст военную технику для создания парка. Ожидают порядка 15 единиц. Они станут не только экспонатами для обучения курсантов, но их также будут демонстрировать на мероприятиях.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Воспитание детей не просто лозунговое, а воспитание глубокое, серьезное. Все то, что в себя вмещает понятие патриотизм, как раз здесь создается. Создается нашими усилиями, усилиями энтузиастов, общественников, ветеранов. И если мы получим поддержку от областного правительства, это будет очень серьезным шагом вперед.

Кроме того, глава области и города рассматривают возможность привлечения курсантов центра «Патриот» для волонтерской работы на время проведения чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске в марте.