Реестр уникальных документов хотят создать в государственном архиве Иркутской области

Там соберут исторические документы, возраст которых иногда превышает три века.

Быть первым читателем за десятки, а то и сотни лет. Такая работа у Анны Сердюковой. Сегодня в руки сотрудницы госархива региона попал документ 1650 года. 370 лет назад писарем были сделаны копии отводных на землю с данными первых поселенцев земли Сибирской.

Анна СЕРДЮКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ОТДЕЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Поражает, насколько сохранился. Чернила не выцвели, можно разобрать, что написано. Да, возникают трудности с разбором в некоторых местах, но это больше уже от графологических особенностей писаря зависит. Но в то же время документ сохранился намного лучше даже некоторых из советского времени.

В госархив документ попал много лет назад из воеводской канцелярии Илимского острога. Сейчас это затопленная территория Усть-Илимского водохранилища.

Еще один уникальный документ — «Протокол заседания масонской ложи». Конец XVIII века. Кожаная обложка с золотистым тиснением. Эмблема масонов. Внутри листы с золотистым обрезом и водяными знаками. Ну и, конечно, еще одной особенностью является автограф князя Голицына — последнего председателя Совета министров Российской империи. Этот раритет был в семейном фонде секретаря генерал-губернатора Восточной Сибири. Вернулся в Иркутск в середине ХХ века из Москвы из Центрального государственного исторического архива.

Сейчас в региональном госхранилище исторических документов решили создать реестр подобных уникальных материалов. Для этого необходимо пересмотреть почти все дела. А их здесь более миллиона единиц. Естественно, специалисты уже определили наиболее важный круг материалов, с которыми они будут работать в первую очередь.

Семен ЖАБИНСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Порядка 300 тысяч дел относятся к периоду до 1917 года. Из этого количества 22,5 тысячи относятся к особо ценным документам. Уникальные документы сейчас выявляются. Сколько их, точно мы сказать пока не можем.

Параллельно идет реставрация архива. По предварительным данным, в ней нуждаются почти 18% документов. Она бывает разной. Текущей и научной. Первая просто спасает документ. Вторая может восстановить его в первозданном виде, учитывая особенности чернил, бумаги и других мелких, но важных деталей.

Елена ИЛЬИНА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На 2019-21 годы нам требуется около 700 тысяч только на материалы. Это определенные виды бумаги. На бескислотный картон и вообще на необходимый набор инструментов.

На это нужны средства. А их у архива нет. А еще ему нужны большие площади. Ведь, несмотря на цифровизацию документов, составление электронного архива, оригиналы тоже надо хранить. И даже 6-этажного здания для этого уже мало.