Редкая орхидея зацвела в Ботаническом саду ИГУ

Немного солнца в холодной зиме. Редкое растение сейчас цветет в Иркутском ботаническом саду. Вид этой орхидеи пока не установлен, но это не мешает восхищаться удивительным цветком.

У нее цвет солнца и непростой характер. Да и цветет она всего несколько дней, зато незабываемо ярко. Эту орхидею в Ботанический сад ИГУ привезли как тигровую, но сейчас, при первом цветении, стало ясно: вид точно другой. А вот какой, предстоит определить биологам. Этот цветок называют «орхидея-бык» за два характерных «рога». В природе растение опыляется весьма оригинальным способом.

Сергей КАЛЮЖНЫЙ, БИОЛОГ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИГУ: Вот здесь находится палинии — это пыльцевой мешок. Сюда залазит насекомое или птичка, начинает шуршать, искать, где там нектар, и палинии на нее сверху прилипает. И на спине насекомое переносит или птичка-колибри, вот они так опыляются.

Всего в Ботаническом саду ИГУ свыше 300 видов орхидей. Их привезли из главного сада в Москве, некоторые взяты прямо из живой природы на разных континентах мира. В прошлом это обитатели Китая, Таиланда, Вьетнама, Мексики, Парагвая, Новой Зеландии. К слову, орхидеи далеко не всегда растут на земле. Им гораздо привычнее… на деревьях. В Ботаническом саду орхидеи в блочной культуре. Здесь они растут так же, как и в живой природе: на коре деревьев. Только у нас это кора сибирской лиственницы. Хотя виды экзотические, привезены из стран Юго-Восточной Азии и Южной Америки.

Есть среди этого блочного многообразия особая гордость. Такой орхидеей в России может похвастаться только Иркутский ботанический сад. Уникальное растение вот-вот впервые за много лет зацветет в зимней Сибири.

Сергей КАЛЮЖНЫЙ, БИОЛОГ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ИГУ: Их всего четыре вида. Два вида растут в Индии, один — в Непале и только один вид растет в Таиланде. Он так и называется — ибсия таиландская. Скоро появятся 3-4 цветка, он невысокий будет. И у нее очень специфический запах. Запах такой затхлости, пропастины. А цветок необычного цвета, зеленовато-коричневатый.

Но цветут сейчас не только орхидеи. Истосковавшийся по летним краскам взгляд иркутян с декабря и до самой весны радует камелия японская. Этот куст растет в малой оранжерее уже больше 30 лет. Но этой зимой, отмечают сотрудники ботанического сада, камелия особенно хороша. И на нее точно стоит полюбоваться вживую.