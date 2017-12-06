Игоря Бычкова назначили и.о. ректора ИГУ
Иркутск Новости

Игоря Бычкова назначили и.о. ректора ИГУ

06.12.17

О назначении сегодня руководителям подразделений вуза сообщил представитель министерства образования России Сергей Началов.

Игорь Бычков — академик Российской академии наук, директор Института динамики систем и теории управления Сибирского отделения РАН, научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН. В 1983 году окончил математический факультет Иркутского государственного университета.

Напомним, накануне закончился срок действия полномочий Александра Аргучинцева в должности ректора. Эту должность Игорь Бычков будет занимать до проведения выборов главы вуза.

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