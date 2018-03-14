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Реализация единых социальных проездных билетов

14.03.18

С 15 марта в Иркутской области начнется реализация единых социальных проездных билетов на 50 поездок в месяц.

 

 

 

 

Кроме того, запланирована реализация контрольных талонов для сопровождающих лиц инвалидов 1 группы или детей-инвалидов. Как отметил руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, возможность увеличить количество поездок с 30 до 50-ти появилась в результате работы по упорядочению реализации льготных билетов и получения субсидий перевозчиками из бюджета региона. Изготовлено 320 000 дополнительных бланков контрольных талонов на одну поездку, которые сегодня переданы для реализации.

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