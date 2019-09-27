Рассмотрение апелляции по делу Сергея Копылова перенесли на 4 октября

Рассмотрение апелляции вновь перенесено. Дело Сергея Копылова рассмотрят 4 октября. Об этом попросили сегодня адвокаты бывшего мэра Ольхонского района. По словам защиты, это сделано для того, чтобы ознакомиться с вновь исследованными обстоятельствами и выработать позицию. Напомним, суд первой инстанции — районный — приговорил чиновника к трем годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 «Превышение должностных полномочий». Адвокаты подали апелляцию в областной суд. Бизнесмены и общественники возмутились приговором и развернули кампанию поддержки. Так, 30 сентября возле дворца спорта «Труд» пройдет официальный митинг-концерт. Начало в 17.00.