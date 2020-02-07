Работников гражданской авиации поздравил с профессиональным праздником мэр Иркутска

Тысячи самолетов ежедневно взмывают ввысь, доставляя людей в разные страны и города. Работу воздушных судов для комфорта каждого человека обеспечивают пилоты, бортпроводники, инженеры и весь технический персонал аэропортов. 9 февраля работники гражданской авиации России отметят профессиональный праздник. В преддверии 97-й годовщины со дня основания службы авиаторы областного центра принимают поздравления. В столице региона сложились многолетние традиции, и филиал Московского университета гражданской авиации — по сей день один из самых востребованных регионе. Сегодня его работников, ветеранов и всех причастных к торжеству поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Город со славными авиационными традициями. И, когда развивалась еще в советские времена гражданская авиация, наш город был одним из пионеров в развитии авиации. И сегодня, несмотря ни на какие сложности, а наша гражданская авиация проходила через множество сложных этапов и непростых этапов, мы, иркутяне, смогли сохранить свои традиции.

Глава города наградил преподавателей университета за добросовестный труд, верность профессии и студентов за успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности.