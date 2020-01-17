Работники иркутской прокуратуры отметили профессиональный праздник

298 лет на страже закона и справедливости. Работники прокуратуры отметили профессиональный праздник. Ветераны и те, кто только начинает свой путь на службе в федеральном надзорном ведомстве, получали поздравления и напутствия.

У органов прокуратуры уже почти 300-летняя история. 298 лет со дня основания этого федерального ведомства отметили во всей стране. У каждого сотрудника своя неповторимая история службы.

Валентина Супонькина полжизни проработала в Тулуне. Когда в этот город пришла большая вода, несмотря на то, что женщина уже была на пенсии, она сразу же стала помогать людям. Таков профессиональный долг.

Валентина СУПОНЬКИНА, ВЕТЕРАН ПРОКУРАТУРЫ: Я просто видела, как сложно было моему прежнему коллективу справляться с тем валом проблем, которые свалились на них. Вот очень разумное было принято решение руководством областной прокуратуры привлекать сотрудников из других прокуратур, чтобы справиться с теми проблемами. А проблемы были ужасные, конечно.

Прокуратура с первых дней введения ЧС в зоне паводка командировала туда 77 работников. Тогда в Тулуне и Валентина Супонькина провела неделю, помогая своим молодым коллегам и жителям пострадавших территорий разобраться с документацией, защитить свои права. В затопленный город прилетел и генпрокурор Юрий Чайка. Сплоченная работа дала результаты, и люди получали помощь от государства. От имени Юрия Чайки и от себя лично с праздником всех присутствующих поздравила почетный гражданин Иркутска Альбина Ковалева.

Альбина КОВАЛЕВА, СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Молодым ребятам и девочкам желаю, чтобы они всегда помнили и гордились тем, что они работают в органах прокуратуры, что они защищают интересы государства и общества. И об этом не надо забывать. И чтобы продолжали традиции ветеранов и тех, кто начинал работать в органах прокуратуры.

В Иркутской области существует три направления. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура занимается экологией. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура следит за исполнением законов на воздушном, водном, железнодорожном транспорте и таможне. И само региональное отделение федерального органа власти. Его руководитель обратился к сотрудникам ведомства с благодарностью.

Александр ВОРОНИН, ПРОКУРОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: По всем значимым направлениям общественных отношений необходимый комплекс надзорных мероприятий выполнен в полном объеме. За год пресечено более 54 тысяч нарушений. Восстановлены права 17 тысяч граждан и предпринимателей. Разрешено более 31 тысячи обращений, из них каждое четвертое удовлетворено. Коллеги, за каждой цифрой стоит ваш каждодневный труд.

Не остались в стороне и областные и муниципальные власти. Работа на местах, помощь населению, четкое следование закону — важнейшие задачи прокуратуры. За любовь к профессии, неравнодушие, трудолюбие глава области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Дмитрий Бердников наградили сотрудников ведомства.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Прошлый год действительно был знаменательным во всех его начинаниях. Но и, конечно, это те трагические обстоятельства, которые постигли нашу область. И здесь особые слова благодарности личному составу прокуратуры. Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Спасибо вам большое за поддержку и помощь в реализации тех проектов, которые направлены на защиту интересов наших граждан, во всех сферах деятельности муниципалитета. Я думаю, что впереди нам предстоит большая работа, но и есть, на что опираться, на то, что было сделано.

Особенные пожелания звучали ветеранам. Алла Александрова 40 лет отдала службе. Начинала со следователя в Тюменской области, а в 1978 году перебралась в Иркутск, где работала до пенсии. У нее много учеников, которые по сей день трудятся в ведомстве. Почему выбрала эту непростую профессию, отвечает однозначно.