Рабочая группа по переходу на новую систему сбора твердых коммунальных отходов будет создана в Правительстве Иркутской области

Соответствующее поручение дал глава региона Сергей Левченко на заседании регионального совета.

В большом зале Правительства Приангарья за круглым столом собрались представители муниципалитетов и исполнительной власти. На повестке вопрос так называемой мусорной реформы. Региональные операторы должны приступить к работе с 1 января 2019 года. Однако, пока остается много вопросов. Главные среди них: сохранится ли попакетный вывоз мусора в частном секторе, и кто будет нести расходы по организации и содержанию контейнерных площадок. Деньги на эти цели планируют выделить из областного бюджета.

Андрей КРЮЧКОВ — МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Пока не будет создана соответствующая инфраструктура, в любом случае, будем работать по той схеме, которая сейчас существует в муниципальных образованиях и преобразовывать ту систему, которая есть. Мы будем выходить к вам и в Заксобрание, для того, чтобы в проект бюджета соответствующие расходы были включены не только на создание, но и на содержание таких объектов инфраструктуры, потому что именно от контейнера начинается работа регионального оператора.



Большое внимание уделили и тарифам на вывоз мусора. Стоимость услуги будет рассчитываться на квадратный метр жилья. Сейчас утвержден норматив в 1,56 сотых кубометров мусора для территорий области и 2,1 кубометра для крупных городов — Иркутска, Ангарска и Братска. Специалисты отмечают, система может быть скорректирована в зависимости от реально поступающего объема отходов. Тариф же составил 522 рубля 89 копеек для южного оператора и 595 рублей 33 копейки — для северного. Эта сумма была снижена примерно на 30 процентов от первоначальной и ниже средней по России. Средний по регионам 634 рубля 88 копеек.

Александр ХАЛИУЛИН — РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ по ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Основную долю в составе тарифов составляют расходы на сбор и транспортирование ТКО, это 53,6% по южному регоператору и 61 % по северному регоператору. Расходы на захоронение ТКО, также присутствуют собственные расходы полигонов, это 23,6 южный регоператор.

Кроме того, в формировании тарифа заложен НДС, который составил 16,7 % от суммы. Сколько будет платить каждый абонент, сказать сложно. Специалисты отмечают незначительное повышение платы за услугу, например, для жителей Иркутска и Черемхово. Снижение цены заметит население Нижнеудинска, Чунского, Бодайбо и других городов. Для своевременной корректировки тарифов и отлаживания системы работы региональных операторов Губернатор Приангарья Сергей Левченко поручил создать рабочую группу. В нее войдут представители ответственных служб и профильных министерств.

Сергей ЛЕВЧЕНКО — ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Нам нужно будет не только нарабатывать опыт, но и постараться его в какие-то нормативные документы облечь. И третье, что нам нужно сделать, те документы, которые приняты на федеральном уровне, они сегодня схематичны, они очень многого не учитывают. Особенно не учитывают наших сибирских условий. Поэтому нам надо в течение следующего года еще и предложения дать в федеральные нормативные органы.

Региональный оператор будет регулярно замерять объемы отходов на каждой отдельной территории. При необходимости, служба по тарифам готова изменить систему расчета.