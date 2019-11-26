«Пушистое счастье» в иркутском арт-центре «Палитра»

60 пар самых пронзительных глаз. Выставку «Пушистое счастье» открыли в иркутском арт-центре «Палитра». Фотографии обитателей приюта «Ной-ПовоДОГ» — это не просто экспозиция о бездомных собаках. Это несколько десятков историй, в которых люди проявили себя не с лучшей стороны. И одна большая о тех, кто взял на себя ответственность за еще не прирученных.

У каждой из этих собак своя история. Но все они однажды столкнулись с человеческой жестокостью и безразличием. Это один из десяти щенков, найденных сотрудниками приюта «Ной-ПовоДОГ» в коробке на железнодорожных путях. Обнаружь они их минутой позже, никого бы не осталось в живых.

Это Джули, ее вместе со щенками выбросили на улицу в сильные морозы. Этого пса с волшебными глазами в приюте назвали Айсом. Когда-то и у него был дом и хозяйка. А Рыжика нашли на улице с выткнутым глазом. Собаке сделали операцию, и теперь солнечный питомец ждет своего человека.

Автор снимков — фотограф Надежда Доровская. Девушка уже год работает в приюте «Ной-ПовоДОГ». За это время научилась делать не просто кадры. Это настоящие фотопортреты собак.

Надежда ДОРОВСКАЯ, ФОТОГРАФ: Я видела много фотографий в instagram, и они все были некачественные. Мне хотелось приехать в приют и сделать качественные фотографии собак. Я надеялась так им дать шанс стать домашними. Если человека можно определенным образом как-то поставить, то собака сама решает, а ты только успеваешь поймать этот кадр.

Свои работы на выставке представил и известный стрит-фотограф Игорь Верещагин. Моменты настоящей жизни людей и собак. И безграничная преданность последних в самые счастливые и самые горькие моменты. Все снимки в экспозиции можно приобрести. Средства пойдут на содержание питомцев в приюте. 3,5 года назад его организовала Ирина Верещагина. Сейчас там живут 250 животных. И всем им нужны хозяева. К сожалению, пока собак чаще подкидывают и привозят: раненых, выброшенных, измученных. А забирают реже. Поэтому «Ною» нужны помощники.

Ирина ВЕРЕЩАГИНА, ДИРЕКТОР ПРИЮТА «НОЙ-ПОВОДОГ»: У нас какое-то количество волонтеров постоянно приезжают, помогают продуктами, помогают лекарствами, выгулом собак. Очень важно, что они приезжают и собак выгуливают, так как собаки сидят в вольерах и невозможно нашим работникам каждый день прогулять всех собак. Поэтому очень помогает волонтерская помощь в этом плане.

Живописные работы представила иркутская художница Екатерина Голышкина. Герои ее портретов — тоже обитатели приюта. Выставка «Пушистое счастье» в арт-центре «Палитра» открыта до 8 декабря. Вход свободный.

Наталья ВЕТРОВА, ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ «ПУШИСТОЕ СЧАСТЬЕ»: Настолько пронзительные глаза, которые смотрят в душу, у этих собак, что хочется, чтобы это видели и чувствовали очень многие люди. Даже если один человек приедет в приют или даже один человек заберет собаку, это будет цель, это будет плюсик, который мы себе поставили. Значит, цель выполнена.

К слову, в этой галерее бездонных, преданных взглядов есть и счастливые истории. Некоторые собаки бездомными остались только на фото, сейчас у них новая домашняя жизнь.