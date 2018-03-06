Пункты голосования в университетах

В Иркутской государственной сельскохозяйственной академии выстроилась очередь из студентов, желающих проголосовать не по месту прописки, а в родном вузе.

В библиотеке аграрного университета — очередь. Это студенты, которые хотят написать заявление о голосовании по месту пребывания. Среди них Николай Шестопалов. Говорит, не пропускает ни одних выборов — исправно пользуется своим конституционным правом голосовать. Он сам из Тулунского района, раньше приходилось ездить домой и брать открепительное удостоверение. Новая система голосования по месту пребывания решила не только вопрос траты времени, но и вопрос траты денег — сэкономить на поездке домой удается до двух тысяч рублей.

Николай Шестопалов, студент ИрГАУ им. Ежевского: Так как я не смог уехать домой проголосовать, я пришел написать заявление, чтобы здесь было можно проголосовать. Конечно, это многое облегчило. не надо тратить лишнее время, ездить куда-то. А прийти и проголосовать по месту

В университете работает сотрудник многофункционального центра, именно к нему стоит очередь. Весь процесс занимает не больше десяти минут — и вот талончик на руках. Рядом еще один представитель центра «Мои документы», он помогает молодым людям регистрироваться на портале «Госуслуги» — а там уже можно самостоятельно написать такое заявление.

Эдуард Девицкий, председатель избирательной комиссии Иркутской области: Здесь наша задача — непосредственно на месте наших молодых избирателей проинформировать о тех новых возможностях, которые дает избирательная система. по сути, это день открытых дверей. и наши молодые избиратели, посмотрев как это делается, как это выполняется до 13 марта это могут сделать.

До 13 марта это можно сделать не только в офисах центра «Мои документы» и на портале «Госуслуги», но и в участковых избирательных комиссиях. Они начали работу в конце февраля. Одна из них — в университете, сюда и придут проголосовать студенты, которые которые успеют написать заявления.

Виктор Игнатенко, уполномоченный по правам человека в Иркутской области: Вот эта избирательная кампания демонстрирует: новая техника появилась, больше возможностей для избирателя работы в рамках современных информационных технологий — где узнать избирательный участок, как проголосовать. Отменяется институт открепительных удостоверений — вы помните, такие были. И теперь большему количеству граждан предоставляется возможность проголосовать.

Также же дни открытых дверей пройдут и в других вузах — Иркутском национальном исследовательском техническом университете и университете путей сообщения — уже в ближайшее время.