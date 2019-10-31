«Птичья гавань» признана особо охраняемой территорией

Важное решение приняли на втором заседании думы Иркутска. Ново-ленинские озера «Птичья гавань» признаны особо охраняемой территорией муниципального значения. Природный заказник находится в границах города и включает в себя водно-болотный комплекс в пойме реки Иркут. Его площадь более 2 миллионов квадратных метров. «Птичья гавань» — естественная среда обитания для пяти видов земноводных, двух видов рептилий, 22 видов млекопитающих и 210 видов птиц. Также на территории существует более 300 видов растений. В марте 2019-го заказник потерял особый статус регионального значения, каким был с 2012 года. Сегодня «Птичью гавань» взяли под охрану муниципалитета.

Марина ЦЫРЕНОВА, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Цель принятия данного проекта решения — образование особо охраняемой природной территории местного значения, природный ландшафт «Птичья гавань». Задача образования особо охраняемой природной территории — это обеспечение режима особо охранным использованием природной территории, создание организационных и материально-технического функционирования особо охранной территории. Осуществление муниципального контроля на особо охраняемых природных территориях.