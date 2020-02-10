Провести чемпионат мира по хоккею с мячом на международном уровне

Такую задачу ставят перед дирекцией турнира глава региона Игорь Кобзев и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Полпред сегодня в Иркутске находится с рабочим визитом. Вместе с Игорем Кобзевым он посетил новый ледовый дворец «Байкал», а затем провел оперативное совещание по подготовке к чемпионату.

Первые матчи в новом ледовом дворце сыграют через месяц. Времени не так много. Но строители полпреду и главе региона обещают: к марту тут все будет готово. Работают сутками. Но с жестким контролем качества. Чемпионат мировой, потому и уровень должен быть соответствующий. Сегодня степень готовности ледового дворца «Байкал» 80%. К слову, все игры чемпионата можно будет увидеть не только на трибунах. Игорь Кобзев рассказал: уже есть договоренности о телетрансляциях на федеральном телеканале.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы сделали видеопанели, на них будут выводиться все матчи во время проведения чемпионата.

С утра на льду стадиона «Труд» многолюдно. Идут тренировки конькобежцев. Дворец спорта — еще один пункт в программе визита Сергея Меняйло. Здесь тоже пройдут матчи чемпионата. Перед ним отремонтировали раздевалки и санузлы. Отсюда на совещание в областное правительство. Транспорт для команд и болельщиков, питание, размещение хоккеистов, вопросы безопасности — внимание ко всему. Даже мелочи могут сыграть решающую роль. Сергей Меняйло поручил проработать вопросы иллюминации и культурной программы. Он подчеркнул: чемпионат мира — это праздник, и он должен чувствоваться.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы сегодня выйдем к двум городам с поручением усилить работы по благоустройству. Если откликнутся жители, хорошо. Если нет, привлечем студентов. Они у нас на сегодня та сила, на которую можно рассчитывать всегда. Я сегодня для себя сделал определенный срез, который позволит выправить ситуацию и провести чемпионат на высоком международном уровне. Сергей МЕНЯЙЛО, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА в СФО: Я уверен в том, что мы подготовимся к чемпионату мира и проведем его на достойном уровне. В этом я не сомневаюсь нисколько. Мы все-таки лицо России представляем. Поэтому к этим вопросам надо подходить серьезно. Тем более это иностранные гости, чемпионат мира, это безопасность. Это, в конце концов, сам город.

Сергей Меняйло пообещал приехать в Иркутск перед самым стартом чемпионата, чтобы еще раз все проверить.