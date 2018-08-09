Проверку на зрелость прошли молодые игроки футбольного клуба «Байкал»

Соперником иркутян стала московская команда «Чертаново». Ежегодно воспитанники столичного клуба пополняют составы участников российской премьер лиги и футбольной национальной лиги.

К нам Фалькао точно не поедет, зато приехали игроки московского «Чертаново» 2002 года. В Иркутске они проводят товарищеский матч с ровесниками из футбольного клуба «Байкал». Для обеих команд это своеобразная тренировка перед турнирами: одни готовятся ко второму кругу первенства Москвы, другие к отбору в зоне «Сибирь» на первенство России. Он стартует двадцатого августа в Барнауле. Будет, как минимум нелегко — профессионального клуба «Байкал» нет, соответственно постоянной практики тоже.

Игорь СТОЛЯРОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР ФК «БАЙКАЛ»: Как раз на сегодняшний день философия у нас в школе такая, чтобы возродить профессиональный клуб «Байкал». Вот эти ребята 2002 года в своё время также обслуживали матчи профессионального клуба, у них были свои кумиры, они видели, что есть профессиональный клуб, под этот клуб мы воспитывали. К этому времени они уже повзрослели и готовы вступать через год-два на профессиональную основу.

Одна из основных проблем сибирского футбола — суровые климатические условия. Такая сухая солнечная погода как сегодня только 4-5 месяцев в году. Впрочем, долгая зима может сыграть футболистам на руку: ведь в холодную погоду большинство молодых игроков переходит в залы и перестраивается на мини-футбол. А игра в зале улучшает технику обращения с мячом и скорость мышления. Леонид Фёдоров наставник «Чертаново», знаком со спецификой футбола в Сибири, ведь когда-то тренировал игроков в Новосибирске.

Леонид ФЁДОРОВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ЧЕРТАНОВО» (г.МОСКВА): Перспективы огромнейшие. Единственное, естественно, нужно улучшать инфраструктуру, организацию, и учебно-тренировочный процесс, методистскую базу, тренерских кадров. В любом случае, почему ребята в юношеском возрасте уезжают в интернаты: в Москву, Краснодар, в Санкт-Петербург, в Рубин тот же, уезжают не от хорошей же жизни. Если бы тут были созданы такие условия как там в регионах по всей России, естественно бы они не уезжали.

Пример его нынешнего клуба должен стать образцом для иркутских команд со схожей философией. В прошлом году «Чертаново» завоевало выход в футбольную национальную лигу, а уже в этом выдало неплохой старт в подэлитном дивизионе. Игроки московского клуба регулярно вызываются в юношеские сборные. Только перенимая положительный игровой и организационный опыт западных коллег можно будет заиметь два профессиональных клуба в Иркутске. Пока же, результат на табло 2:7 по сумме двух игр и он не в пользу иркутян.