Проверку деятельности Центрального рынка Иркутска инициировали депутаты городской думы

Такое решение приняли сегодня в ходе депутатских слушаний. Почему парламентарии настаивают на инспекции муниципального предприятия, расскажем в следующем материале.

«Помогите производителям Иркутского района, нас около 50 человек, организовать ярмарку для производителей уже с 1 июня». Об этом фермеры Иркутского района просят депутатов городской думы. По их словам, им сложно работать на территории Центрального рынка: есть проблемы с заключением договоров и повышением стоимости арендной платы за место. Обращения от предпринимателей поступают и в управление федеральной антимонопольной службы.

Александр КУЛИШ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФАС по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: У меня как у руководителя вопросы возникают, почему руководство предприятия не предоставляет информацию, какие обоснования повышения цены арендной платы.

За три года предприятие значительно снизило размер прибыли. Председатель думы Евгений Стекачев подчеркивает: рынок нужен всем жителям — и продавцам, и покупателям.

Евгений СТЕКАЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Все мы с вами ходим на рынок и выбираем ту продукцию, где на табличке написано, что производитель местный, иркутский. Я считаю, что это стратегический объект и он должен быть сохранен.

Предприятие муниципальное, принадлежит городу. Поэтому решение городских парламентариев рекомендовать администрации Иркутска провести внеплановую проверку деятельности Центрального рынка.

Алексей САВЕЛЬЕВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Ситуация по сравнению с 2015 годом ухудшилась. Мы видели: было около 40 млн отчислений в бюджет, а сейчас 237 тысяч рублей. Для того чтобы понимать те процессы, которые происходят, и участвовать в возможности принятия решения, мы настаиваем на том, чтобы депутаты принимали участие в данной ситуации.

Через 2 недели на очередных депутатских слушаниях к вопросу о Центральном рынке вернутся вновь.

Тем временем председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Екатерина Козулина прокомментировала ситуацию так:

По результатам рассмотрения вопроса на депутатских слушаниях о деятельности Центрального рынка депутатами принято решение о направлении ряда запросов в администрацию. Администрация при поступлении это все рассмотрит и по каждому пункту даст обоснованный ответ после проведения, если необходимо, проверок и других мероприятий.