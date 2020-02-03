Прокуратура не оказывала давления на депутатов думы Иркутска при принятии бюджета

03.02.20

Об этом заявили сотрудники ведомства. В программе «Открытый эфир» депутат Госдумы Алексей Красноштанов высказался, что при принятии главного финансового документа города решающим стало слово областной прокуратуры. С нами в студии об этой ситуации поговорит старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Ирина Щербакова.

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