Прокуратура Иркутской области отчиталась о проделанной работе в 2018 году

54 тысячи нарушений в работе чиновников выявила прокуратура Иркутской области в прошлом году. Возбуждено более 200 уголовных дел, свыше 7 тысяч должностных лиц понесли дисциплинарное и административное наказание. Эти данные озвучили сегодня на расширенной коллегии прокуратуры Иркутской области. В числе прочего в прошлом году ведомство работало и с вопросами своевременной выдачи заработной платы. По этому поводу в прокуратуру обратились почти 4 тысячи человек. Идет работа по вопросам здравоохранения в регионе, предоставления жилья детям-сиротам. Обсудили и состояние лесной отрасли.

Александр ВОРОНИН, ПРОКУРОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Не секрет, что большая часть заготовленной в юго-восточных районах области древесины отгружается с территории областного центра. Сюда идут караваны лесовозов и барж. Однако последняя возможность пресечь этот бизнес, хотя бы на конечной стадии преступной цепочки зачастую не используется. Результаты близки к нулевым. Особенно это касается Ленинского района, где наибольшее число лесоприемных пунктов. Аналогичная ситуация в Ангарске, Тулуне, Усть-Илимске.

Кроме того, отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений подростковых групп. Немало случаев, когда, наоборот, дети страдают от жестокости взрослых. В 2018 году погибли 90 детей. Это на треть больше, чем в 2017-м. Идут проверки и по фактам подросткового суицида. Зарегистрировано 27 таких случаев.