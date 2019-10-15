Пройтись по Луне и Солнцу теперь может каждый иркутянин

И для этого не нужно лететь в космос. Достаточно приехать в самое начало улицы Байкальская в Иркутске. Старая, серая лестница, по которой за один день проходят тысячи человек, обрела вторую жизнь. И все благодаря художникам стрит-арта.

Екатерина ЛАЗАРЕВА, СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ им. В.П. СУКАЧЕВА: Буду еще обводку черным делать всех белых существ. То есть вот эти кружки — это будут звездочки. Вот этому змею я нарисую какие-то глаза, добавлю чешуйки. У солнышек и месяцев будут улыбки, лица-щечки нарисую.

Остались последние штрихи. Иркутская художница Екатерина Лазарева решила: пора добавить ярких красок в серые будни горожан. И обновила настроение лестницы на улице Байкальской. Перила и 40 ступенек превратились в небесное полотно с двумя Солнцами и двумя Лунами. Чтобы насладиться красотой уличного произведения искусства, лучше смотреть на объект снизу. На создание стрит-арта ушло около двух месяцев. Не всегда погода и обстоятельства были на стороне художника.

Екатерина ЛАЗАРЕВА, СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ им. В.П. СУКАЧЕВА: Когда пошел дождь, я рисовала перила, у меня вся краска потекла, я поняла, что мы купили не ту краску. То есть вся краска стекла вниз, я была в шоке, я весь день работала над ним, над рисунком.

Лестница — один из объектов проекта «Стрит-арт 38», в нем участвуют около 14 художников. В их копилке и яркие, а порой даже вкусные люки и неожиданные герои. Места обновления предлагают в администрации города. Жители переменам только рады.

— Украшает, поднимает настроение. Разбавляет рутину, много ходит сотрудников, офисных зданий, жить чуть-чуть краше становится. — А вот старые заброшенные дома стоят по дорогам. Вот надо разрисовать, и какая красотища будет. — Отлично выглядит, ярко, красиво, мне нравится. — Это намного лучше, это преображает наш город, в более современном стиле становится.

Планов на будущее у Екатерины Лазаревой много. Это и соседние лестницы и стены, на которых рисовать будет проще. Настрой боевой, и главное, что художник получает удовольствие от процесса.

Екатерина ЛАЗАРЕВА, СОТРУДНИК ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ им. В.П. СУКАЧЕВА: Я кайф получаю в моменте, мне нравится, что работа, она прогрессирует со временем, она улучшается с каждым моим шагом. Когда прихожу ее доделать, она все лучше смотрится. И, например, когда я изначально делаю какой-то 1-2 этап, они, когда усложнятся, это работает. Отзывы все круче, круче. Отзывы все положительнее.

Можно ждать, когда кто-то сделает твой город красивее. А можно взяться за это самим. Проект «Стрит-арт 38» продолжается. Иркутян ждут новые красочные сюрпризы.