Пройти практику на ведущих предприятиях региона

Такая возможность появилась у лучших студентов Иркутского государственного аграрного университета. Все они победители конкурса специальной стипендиальной программы. Награждение состоялось в министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Инициативу реализуют впервые. Но в минсельхозе уверены, что она как раз поможет молодым специалистам оставаться работать в агропромышленном комплексе Иркутской области. Сертификат позволяет студенту выбрать любое предприятие на территории области, а ведомство возьмет на себя решение вопросов, которые связаны с оформлением на практику.

Наталья ЖИЛКИНА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это даст возможность ознакомиться с производством, где себя в дальнейшем хотят реализовать, закрепиться специалистам в аграрном комплексе. Практика — это билет в жизнь, в трудовую деятельность, это честь, дали всего пятерым студентам. Это возможность определиться студенту самому.

Поскольку один из студентов-победителей обучается по направлению «Лесное дело», то к инициативе минсельхоза подключилось и областное министерство лесного комплекса. Кроме того, лауреаты стипендиальной программы за отличные результаты в учебе, высокую успеваемость, победу в олимпиадах и активное участие в научно-исследовательской деятельности будут получать ежемесячно в течение учебного года именные стипендии в размере 10 тысяч рублей.