Из поселков к далеким галактикам. Проект «Телескопы для сибирских деревень» получил грант от Международного астрономического союза. Из 107 участников выбрали 17 лучших. Проект Иркутского планетария и Иркутского регионального астрономического общества – это единственный проект из России, который выиграл в конкурсе «Астрономия в целях развития» в этом году.

Павел НИКИФОРОВ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ПЛАНЕТАРИЯ: Это продолжение нашего проекта «Телескопы для всех», в результате которого в 2019 году были собраны средства на приобретение 10 телескопов. Средства Международного астрономического союза также будут потрачены на приобретение 5 телескопов, и телескопы будут переданы, соответственно, в поселки заинтересованным людям, тем людям, которые будут способны и захотят проводить публичные мероприятия, лекции посвященные астрономии.

Сегодня телескопы работают по всей области: на Ольхоне, в Качугском и Усольском районе. Они легкие и мобильные. Точно такие же и будут куплены на полученные средства. А еще на эти же деньги планируется обучить тех, кто будет ими пользоваться. Желающие принять участие в проекте должны обращаться с заявкой в иркутский планетарий. Получателей телескопов выберут на конкурсной основе до конца апреля.