Проект о родном крае «Точка на карте» выходит завтра в еженедельнике «СМ Номер один»

В рамках этого проекта его автор Андрей Коршунов путешествует по городам и поселкам нашей области и рассказывает о их достопримечательности и красоте. Любую точку можно посетить буквально за день, иногда на это требуются одни выходные. На этот раз автор побывал в городе золотодобытчиков на берегу Витима.

Андрей КОРШУНОВ, АВТОР ПРОЕКТА: Спокойный, красивый, величественный Витим, красавец-город, и все это в окружении золотой осени, в этих всех ее ярких красках: красный, зеленый. Городской парк. Больше всего меня зацепили люди. Больше всего в Бодайбо общался с людьми. С одним, со вторым, с третьим. Там колоссальное количество историй. И очень доброе, внимательное отношение к гостям города.

Город Бодайбо стал восьмым в списке. Истории, события и будущее нашего родного края в отражении городов и уголков области можно увидеть в еженедельнике «СМ Номер один».