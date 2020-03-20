Продуктов питания в магазинах Иркутской области хватит на всех

Нет никаких причин закупать впрок крупы и средства личной гигиены. Поставки товаров первой необходимости осуществляют стабильно. На заседании оперативного штаба по контролю ситуации в сфере торговли обсудили все вопросы, касающиеся продовольственного рынка в области.

Поставка продуктов и товаров первой необходимости под ежедневным мониторингом. Причин для паники нет. Контролирует этот вопрос оперативный штаб по мониторингу продовольственного рынка. В нем участвуют правительство Иркутской области, представители торговых сетей, дистрибьюторы и предприятия-производители продуктов питания.

Александр КУЛИШ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО УФАС РОССИИ: Мы запрашиваем информацию у наших розничных продавцов. Это и аптечные сети, и розничные сети продуктов питания. Оцениваем ситуацию, связанную с изменением цен, закупочных цен, розничных цен. Наблюдаем за тем, как изменяется объем у товаров, которые имеются в наличии и на складах у этих организаций. Соответственно, анализируем на предмет наличия признаков антимонопольного законодательства. Признаков нарушения на текущий момент мы не установили. Вячеслав КОЗИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: При необходимости готовы, в том числе, перераспределять товарные потоки уже и готовой продукции, и сельскохозяйственного сырья для того, чтобы обеспечить загрузку тех мощностей, которые находятся у нас в регионе.

Склады с продуктами питания полные. Дистрибьюторы по Иркутской области заверяют, что никакого дефицита товаров нет.

Татьяна АБУДКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ ИРКУТСКОЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКОЙ КОМПАНИИ: Мы работаем в плановом режиме. Ажиотажа не наблюдается. Есть большие нагрузки, увеличенные, так как заказы по торговым сетям увеличились. Режим обычный. Я вам скажу, что товары на самом деле есть. Потому что поставки производителей, которых мы представляем, у нас не прекращались, и никакой информации, что производства уменьшали свои поставки, у нас нет. Дефицита не предвидится, его нет и не будет. Все работает в штатном режиме.

Кстати, сейчас можно активно пользоваться услугами доставки продуктов на дом. Так и массового скопления людей можно избежать, и время сэкономить. А покупатели сегодня вместе с нами обсуждают повышенный спрос на некоторые товары и высказывают свое мнение.

— Говорят, что бумага закончилась. Дети в Москве и Питере говорят, что бумаги нет. Мы очень удивились, что она есть. Она вполне доступная. Покупать впрок ее нет никакого смысла. — Я считаю, что это глупо. Лишняя трата денег. Их можно потратить на что-то другое. — Люди с ума сходят, наверное. Пошел, купил. Закончилось. Купил еще. — Это глупость. У меня дома всегда есть запас продуктов. Я вообще не понимаю, зачем туалетная бумага в таком количестве.

Служба потребительского рынка и лицензирования региона открыла горячую линию по ситуации с продовольствием в Приангарье. Если вы столкнулись с отсутствием продуктов питания в магазинах, то можно сообщить об этом по телефону 8 (950) 072-30-50 ежедневно с 08.00 до 22.00.

