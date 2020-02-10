Продолжаются игры первенства Иркутской области по мини-футболу

Их матчи от погоды не зависят. Ведь команды играют в залах. Так можно сказать о первенстве области по мини-футболу.

Ангарский «Гранд-Байкал», пожалуй, одна из самых интересных команд в областном мини-футболе. Во-первых, там играет очень много молодежи. Во-вторых, только свои. В городе действует академия этого вида спорта.

Александр РУДИК, ИГРОК МФК «ГРАНД-БАЙКАЛ» (АНГАРСК): Конечно, пару-тройку человек нужно опытных всегда. Но мы итак хорошо справляемся. Просто сейчас вот состав ослаблен. Кто-то на травме, кто-то болеет. И вот так получается, что отдаем легко матчи.

Отдельный вопрос — судейство. Спорные моменты, естественно, бывают всегда. Эмоции на поле никто не отменял. Но скандалов нет. В региональной федерации футбола, которая отвечает за первенство области, к этому вопросу подходят серьезно. Побеждать должен только сильнейший. Или удачливый.

Вусал МУРСАЛОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ПЕРВЕНСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по МИНИ-ФУТБОЛУ: Нам неважно, какая команда играет, из какого города. Бригады постоянно меняются. И сегодня я судил с ребятами из Ангарска, а завтра могу с судьей из Братска, Саянска.

Это третье первенство области по мини-футболу. И впервые в нем участвуют 19 команд. Все они поделены на три группы: Север, Центр и Юг. Например, в последней 8 дружин: из Иркутска, Ангарска, Шелехова и Черемхово. Игры раз в неделю. То в одном, то в другом городе.

Дмитрий ПОКРОВЩУК, ИГРОК МФК «ИРАЭРО» (ИРКУТСК): Дальние поездки всегда интересны. С командой выезжаешь куда-то, проводишь много времени в автобусе, маршрутке. Общаетесь. Приезжаешь и показываешь свой класс.

Зрительский интерес во всех города имеется. Например, в Усть-Куте, Братске, Черемхово или Тулуне на игры приходят много болельщиков. В Ангарске, кстати, тоже. Особенно любят приезд лидеров: «ИрАэро», «Сервико», «Шахтер». Но ездить по всей области даже им дорого.

Юрий САМУСИК, ЧЛЕН ИСПОЛКОМА ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Экономически невозможно играть в одной зоне той же команде из Усть-Кута и Иркутска. А команде из Иркутска также сложно ездить, к примеру, в Саянск еженедельно. Мы попытались сделать так, чтобы на команды не ложилась большая финансовая нагрузка.

Регулярное первенство в группах продлится до апреля. Затем лучшие 12 команд сойдутся в серии плей-офф. Игры по традиции пройдут в областном центре.