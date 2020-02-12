«Продобзор»: все о ценах на рыбу в Иркутске

И снова рыба — самый дорогой продукт на иркутском рынке. Но спрос на нее вовсе не падает. Более того, сейчас он достиг своего пика. В чем причины такой любви у покупателей и чем удивляют в магазинах, расскажем в «Продобзоре».

Эту рыбу любят не только поклонники мультфильма «В поисках Немо», но и посетители иркутских магазинов. Продавщица Светлана Губерт раскладывает новый привоз и ждет любимых покупателей. Вот и только что поступившая дори уже раскупается. Кстати ее цена всего 420 рублей за килограмм.

Светлана ГУБЕРТ, ПРОДАВЕЦ: У нас приемлемые цены, почти как на оптовых рынках. Накрутка не 30%, а всего 15%. У нас постоянно свежий товар.

Изобилие на рынке присутствует. А за рыбой выстраиваются целые очереди. И это в разгар рабочего дня. Спрос на товар, полезный для тела и головы, вырос как раз в зимний период. Так, 180 рублей стоит самая дешевая рыба — камбала. Чуть дороже горбуша -185. А вот кета намного дороже — 410. 260 заплатят любители скумбрии, ну а любимый многими кальмар также относительно дешевый — 185 рублей. Снизилась цена разве что на филе разных видов рыбы.

Наталья Петрова — любительница рыбы. Причем сходу назовет множество блюд, которые она сможет из нее приготовить.

Наталья ПЕТРОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Отварная рыба, припущенная, котлеты, уха. Да все вкусно. Все очень вкусно, замечательно.

Кстати, весной диетологи и врачи советуют употреблять больше рыбы и овощей. Тем более что поставщики рыбы обещают разнообразный ассортимент.