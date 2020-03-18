«Продобзор»: все о ценах на продукты в Иркутске

В Иркутской области открыли горячую линию по продуктам. Об этом сообщила служба потребительского рынка и лицензирования. Сейчас рост цен на товары не отмечают. Стоимость продуктов и необходимых предметов теперь будут контролировать ежедневно. Особенно это связанно с ценами на крупы и макароны, которые во многих магазинах страны скупают оптом. Сколько стоят необходимые товары сегодня, расскажем в традиционном «Продобзоре».

Крупы, мука, макаронные изделия, сахар, крахмал, пищевые концентраты и дрожжи — все это по-прежнему пользуется спросом. Покупают такие продукты каждый день. На завтрак, чтобы приготовить кашу или, например, запеканку. Вкусно, полезно и бюджетно. Во многих магазинах и на рынках цены стабильны.

Елена БАРСУКОВА, ПРОДАВЕЦ: Все как обычно, цены не повысились, такие же остались.

Цены, и правда, не изменились. Пачка макарон стоит 37 рублей. Манная и перловая крупы — по 40. 45 рублей — цена колотого гороха. Пшеница и рис обойдутся в 50-70 рублей. Не выросла стоимость и на гречку, хотя эта крупа — одна из самых дорогих. В среднем здесь она стоит не более 60 рублей.

Татьяна СЕМАКОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Все спокойно, все нормально, продуктов полно. Цены, слава Богу, прежние остались. Предпочитаем супы, но главное — это то, что ребенок захочет. Дочь у меня любит гарниры, а я не привередливая в еде.

Кстати, пшеничные крупы берут чаще, чем макароны. Это связано с тем, что злаки полезнее для здоровья. И даже низкая стоимость любимых многими спагетти не влияет на выбор покупателей. Эксперты уверены: дефицита не будет, так как производство продуктов в России превосходит потребление. Цены на макароны и крупы в ближайшее время, по словам экспертов, не изменятся. Чего не скажешь об овощах. Но это и понятно: сезонное, весеннее, повышение цен на эти позиции происходит из года в год. Так, капуста и огурцы свежие подорожали на 19%, чеснок на 17%, помидоры на 15% и морковь на 9%.



